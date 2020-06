Fresque à Stains: un «amalgame entre racisme et violences policières» pour le syndicat Alliance

«Ultime provocation» ou symbole «contre le racisme et les violences policières»? À Stains, dans le 93, la guerre fait rage entre le syndicat de police Alliance et le Collectif Adama, autour d’une fresque taguée en hommage à George Floyd et Adama Traoré. Ce lundi 22 juin, policiers et militants se rendent coup pour coup par manifestation interposée.