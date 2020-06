Audition de Castaner par la mission d’information sur les méthodes d’interpellation des policiers

Le Sénat a lancé une mission d'information destinée à examiner «l’évolution des moyens» d'intervention employés par la police et la gendarmerie. Il est prévu d’auditionner Christophe Castaner, tout comme les directeurs généraux et les inspections générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale ou les représentants syndicaux de la police.

«Nous avons besoin que [Christophe Castaner, ndlr] rende compte des efforts qui sont faits ou qui doivent l’être pour mettre à niveau les matériels de la police et de la gendarmerie. Il ne suffit pas de recruter des hommes et des femmes, il faut aussi qu’ils aient des moyens d’action. Nous voulons entendre de la part du ministre de l’Intérieur, de la part du directeur général de la police nationale, des engagements sur les méthodes d’interpellation, les méthodes d’intervention pour nous assurer de leur efficacité et bien entendu de la maîtrise de la force publique. Il ne s’agit pas qu’elle soit déchaînée, nous sommes en République, en démocratie, elle doit être digne de nos valeurs et elle l’est», a précisé Philippe Bas, le président de la commission des Lois du Sénat.

La mission envisage également de visiter les centres de formation.

Actions de colère

Plusieurs manifestations des agents de police ont eu lieu à Paris vu le manque de soutien du ministre de l’Intérieur après les rassemblements pour dénoncer les violences policières.

Environ 200 agents s’étaient mobilisés devant le bâtiment de la préfecture dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 juin où ils ont notamment jeté leurs menottes au sol et chanté la Marseillaise.