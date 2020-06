Affaire Sarkozy: le bâtonnier de Paris compte lancer une «action en justice contre l'État»

Commentant l'enquête du parquet national financier (PNF), qui visait selon Le Point à identifier une taupe dans l'affaire dite des «écoutes», le bâtonnier de Paris, Olivier Cousi, a annoncé sur France Info envisager d’entreprendre une «action en justice contre l'État».

«C'est une action qui peut être civile au titre de l'atteinte à la vie privée, au secret professionnel, à la réputation des avocats, puisqu'on considère que des avocats qui parlent entre eux, par nature échangent des propos illicites, ce qui est quand même tout à fait révoltant», a estimé Olivier Cousi.

«Ce qui me paraît tout à fait surprenant, c'est la longueur de ces actions, leur caractère caché et le fait qu'elles ne sont motivées par aucune raison valable», a-t-il souligné.

Trouver la «taupe»

En février 2014, le PNF a demandé d'éplucher les factures téléphoniques détaillées d'une dizaine de ténors du barreau et de magistrats afin de trouver la «taupe» qui aurait pu informer Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoutes dans une autre affaire. Il a fallu presque six ans pour que cette procédure, sans résultat, soit classée sans suite fin 2019, rappelle l’AFP.

La ministre de la Justice Nicole Belloubet a demandé vendredi 26 juin à la procureure générale de Paris «un rapport circonstancié sur la nature précise» de l'enquête du PNF.