La cote de confiance d'Édouard Philippe en hausse, Macron stable

La cote de confiance d'Emmanuel Macron est stable en juin tandis que celle d'Édouard Philippe poursuit sa progression (+2%), selon un nouveau sondage Harris Interactive Epoka cité par l'AFP.

Faible confiance dans le gouvernement

À la veille du second tour des élections municipales, le chef de l'État recueille 44% d'avis favorables, soit sensiblement le même niveau de satisfaction depuis avril. Pour sa part, le Premier ministre poursuit son ascension, avec 51% de jugements positifs et un gain total de 13 points depuis le début de la crise sanitaire en France.

Dans le même temps, la confiance dans le gouvernement reste assez faible (29%, -2) et retrouve son niveau d'avant l'épidémie. Jean-Yves Le Drian reste le ministre en qui les Français ont le plus confiance (45%, =), devant Bruno Le Maire (42%, +1) et Olivier Véran (40%, -2). Confronté aux manifestations contre la violence policière, Christophe Castaner perd quant à lui six points à 23%.

Nicolas Hulot reste en tête des autres personnalités (42%, +3), devant Xavier Bertrand (35%, -1), François Baroin (33%, -1) et Nicolas Sarkozy (33%, +1).

L'enquête a été réalisée en ligne du 23 au 25 juin auprès de 975 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas avec une marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.