Des tirs font deux blessés devant un café dans le 93

Les faits ont eu lieu vers 11h30 samedi 27 juin, devant le café Le Royal, boulevard Leclerc, aux Lilas, en Seine-Saint-Denis. Un individu a tiré à deux reprises avec un petit calibre en direction d’un trentenaire.

«Ça s'est passé vers 11h30, j'ai entendu ce qui ressemblait à deux coups de feu. Ensuite, j'ai vu une quinzaine de personnes se mettre à courir et partir dans tous les sens», raconte une témoin au Parisien.

Le tireur a blessé sa cible. Mais ses tirs ont également touché par ricochet une personne âgée qui passait à côté. Leur état est stable.

Ouverture d’une enquête

Selon le média, l'enquête a été confiée aux policiers de la Sûreté de Seine-Saint-Denis.

Plusieurs habitants de la commune ont fait part au quotidien de leur exaspération face aux violences.

«C'est de pire en pire depuis quatre ans», résume une femme. Et de poursuivre: «On ne compte plus les rixes, les incivilités, les problèmes liés au trafic de drogue. L'insécurité est grandissante et notre ras-le-bol, avec»,.