Une étude française explique pourquoi le gaz lacrymogène nuit à la santé à long terme

L’Association toxicologie-chimie de Paris vient de publier un rapport détaillé consacré à l'étude des effets toxiques sur l'organisme à plus ou moins long terme de l’utilisation du gaz lacrymogène CS. Lors du métabolisme, le gaz absorbé libère successivement deux molécules de cyanure, un élément très toxique, constatent les médecins.

«Les effets immédiats sur la santé de l’anion cyanure sont bien documentés: effets irritants au niveau des yeux, de la peau, du tractus respiratoire, atteinte du système cardio-vasculaire et du système nerveux central (entraînant des maux de tête, des étourdissements, une grande fatigue...). Sur un plus long terme, l’anion cyanure peut aggraver ces atteintes et également toucher le système endocrinien (thyroïde)», explique l’étude.

© AFP 2020 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Premiers tirs de gaz lacrymogène place de la République à Paris - vidéos ajoutent les auteurs.

Protéger la santé publique

Or, le gaz CS est de plus en plus souvent utilisé lors des manifestations, notent les chercheurs. Le rapport analyse plusieurs décès survenus après l’usage de gaz CS lors des récentes protestations, mais aussi lors des manifestations de 1968.

«Il devient urgent que les gouvernements faisant usage du gaz CS prennent des décisions contraignantes allant dans le sens de la protection de la santé publique», exhortent les scientifiques.