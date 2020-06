Premiers résultats des municipales arrivent, vers un taux d'abstention record

Édouard Philippe a été élu ce dimanche 28 juin avec 58,83% des voix maire du Havre (Seine-Maritime), ville qu'il a dirigée de 2010 à 2017 avant d'être nommé à Matignon, rapporte l'AFP.

Le sort du Premier ministre, qui avait prévenu qu'il resterait en cas de victoire au gouvernement tant qu'Emmanuel Macron le jugerait utile, est désormais entre les mains du chef de l'État. Les deux doivent s'entretenir en tête à tête lundi 29 juin au matin.

Pour sa part, le député RN Louis Aliot a affirmé à l'agence avoir remporté l'élection municipale à Perpignan face au maire sortant Jean-Marc Pujol.

Le député RN du Pas-de-Calais Ludovic Pajot a remporté l'élection de Bruay-la-Buissière, commune de 22.000 habitants de l'ex-bassin minier, a annoncé Marine Le Pen à l'AFP.

Le président du MoDem François Bayrou a été réélu maire de Pau, avec selon l'estimation Ifop Fiducial 55,5% des voix.

🔵 EN DIRECT - François Bayrou réélu maire de Pau.

Le président du MoDem l'emporte avec 55,5% des voix face à Jérôme Marbot (PS, 44,5%).#Municipales2020 #Pauhttps://t.co/M1p1yMjv9W pic.twitter.com/jRF0kDPGpd — La Tribune (@LaTribune) June 28, 2020

La maire socialiste sortante de Lille, Martine Aubry, a été battue par le candidat d'Europe Ecologie-les Verts Stéphane Baly, selon deux sondages Elabe et Harris interactive.

Le socialiste Mathieu Klein l'emporte à Nancy avec 54,3 à 55,2% des voix, face au sortant Laurent Hénard (Rad-LREM-MoDem), selon les estimations de deux instituts de sondage.

Hidalgo reconduite à Paris

La maire sortante de Paris Anne Hidalgo s'est assurée une large victoire avec 50,2% des voix, loin devant Rachida Dati (32%) et Agnès Buzyn (16%), selon plusieurs estimations:

Dans le même temps, l'Élysée a annoncé que le Président Emmanuel Macron était «préoccupé par le faible taux de participation» aux élections. Jean-Luc Mélenchon a pour sa part évoqué une «grève civique» des Français, constatant un moment «dangereux».

Il est très difficile de tirer des enseignements d'une situation dans laquelle tant de gens s'abstiennent. On peut féliciter les vainqueurs, mais il ne faut pas perdre de vue que ceux qui gagnent ce soir le font sans l'assentiment de la grande masse du peuple. #Municipales — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 28, 2020

Au total, plus de 157.000 candidats et 16,5 millions d'électeurs sont concernés par ce scrutin tenu plus de trois mois après le report du vote pour cause de Covid-19. Le taux d'abstention est estimé à 60% à 20h, selon une projection Elabe Berger-Levrault pour BFMTV et Le Parisien.

Détails à suivre