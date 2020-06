Interrompue par Sébastien Chenu, une député LREM dit qu’elle aurait «dû venir avec une paire de couilles» - vidéo

La situation était tendue sur le plateau de CNews dimanche 28 juin entre la secrétaire d’État à la Transition écologique LREM Brune Poirson et le député RN du Nord Sébastien Chenu. Ils étaient invités à réagir aux résultats des élections municipales marquées par la victoire des écologistes dans plusieurs grandes villes et du Rassemblement national à Perpignan, Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais) et Moissac (Tarn-et-Garonne).

Alors que Brune Poirson soulignait la défaite du camp de Marine le Pen dans d’autres villes, Sébastien Chenu l’a interrompue:

«Madame, on perd une ville quand on est sortant, ne dites pas n’importe quoi. On ne perd pas une ville dont on n’est pas sortant», a-t-il lancé, priant la secrétaire d’État d’arrêter de «dire de bêtises».

Après plusieurs interruptions de la part du député du Nord, Mme Poirson s’est quelque peu emportée:

«En fait j’aurais dû venir avec une paire de couilles et la poser sur la table, comme ça peut-être que j’aurai eu le droit de parler!»

Le député RN a alors souligné qu’avant son arrivée sur le plateau, la secrétaire d’État avait eu une demi-heure pour s’exprimer. M.Chenu a par ailleurs ironisé sur le fiasco LREM:

«Ce n’est pas très grave de perdre des élections, nous on est assez habitués à en perdre.»

Second tour des municipales

Le second tour des élections municipale a été par ailleurs marqué par un taux d’abstention record estimé à 60%. Au total, plus de 157.000 candidats et 16,5 millions d'électeurs ont été concernés par ce scrutin tenu plus de trois mois après le report du vote pour cause de Covid-19.