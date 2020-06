Situation à La Défense où le signalement d'un homme armé a déclenché une intervention de police - vidéo

Un correspondant de Sputnik s'est déplacé dans le quartier de La Défense, où une opération policière était en cours ce matin suite au signalement d'un homme armé.

Les forces de l'orde sont intervenues ce 30 juin à La Défense pour une «levée de doute» suite à une alerte sur un individu armé aux abords du centre commercial des 4 Temps, lequel a été évacué, tout comme la gare et l'esplanade.

Deux heures plus tard, la préfecture de police a confirmé sur Twitter la fin de l'opération. Et elle ajouté que les doutes ont été levés et que le dispositif serait retiré.