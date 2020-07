Des fuyards déversent du gasoil sur la chaussée, une voiture de police finit sur le toit

Une voiture de police s’est renversée sur le toit lors d’une course-poursuite avec des malfrats qui avaient refusé d’être contrôlés. L’accident s’est produit à Nantes à cause du gasoil déversé par ces derniers.

Un accident impliquant une voiture de police s’est produit après une course-poursuite dans la nuit du 30 juin à Nantes, rapporte Ouest-France.

Selon le quotidien, une patrouille de la brigade canine, à proximité du périphérique, a repéré un véhicule dont un liquide s’échappait du coffre. Les forces de l’ordre ont demandé à l’automobiliste et à son passager de s’arrêter pour effectuer un contrôle, mais ces derniers ont refusé d’obtempérer. Ils se sont alors dirigés vers le périphérique extérieur et se sont débarrassés de bidons de gasoil en les jetant sur la chaussée et sur la voiture de police.

Le véhicule se retrouve sur le toit

Comme l’indique le média, le chauffeur a effectué un tête-à-queue pour se retrouver en sens inverse de la circulation, au milieu de la route. En tentant d’éviter le choc, sur une chaussée devenue glissante, le véhicule des policiers a fini sur le toit.

D’après Ouest-France, aucun blessé n’est à déplorer parmi les agents et les chiens.

Les malfrats se sont enfuis. Une enquête a été ouverte.