Une boulette de BFM TV fait voir rouge à Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon a fustigé BFM TV pour avoir diffusé le 1er juillet un sondage portant sur les intentions de vote à la prochaine élection présidentielle et contenant une erreur.

Dans ce classement intitulé «Présidentielle: Si le premier tour avait lieu ce dimanche, pour qui voteriez-vous?», le chef de La France Insoumise apparaît en effet à la 5ème place, alors qu’avec le score affiché il aurait dû se trouver à la 3ème.

Une boulette qui n'a pas manqué de le faire réagir sur son compte Twitter:

«Pour BFM, c’est trop dur de me mettre à ma place: 3ème». Et de lancer: «Prendre le public pour des cons, ça ne dure pas...».

😂😂 Pour BFM, c'est trop dur de me mettre à ma place : 3ème.



Prendre le public pour des cons, ça ne dure pas... pic.twitter.com/iSo5tRHsAn — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 1, 2020

Macron et Le Pen en tête

Selon un sondage Ifop publié le 22 juin, si la présidentielle de 2022 avait lieu le dimanche 28 juin, Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient au coude-à-coude au premier tour. La candidate Rassemblement national (RN) arriverait en tête avec 28% des intentions de vote, devant l'actuel chef de l'État (26%). Dans l'hypothèse d'un second tour entre Macron et Le Pen, le Président aurait 55 % des intentions de vote contre 45% pour la patronne du RN.

Quant aux autres candidats potentiels, Jean-Luc Mélenchon franchit la barre des 10% d’intentions de vote au premier tour. L’écologiste Yannick Jadot est crédité de 8%, Nicolas Dupont-Aignan d’environ 5%, le socialiste Olivier Faure de 3% et Fabien Roussel pour le PCF de 1 à 2%.