Édouard Philippe, fait-il passer un message avec ses boutons de manchette? – photo

Après l’annonce de la démission d’Édouard Philippe ce 3 juillet, un tweet publié sur les réseaux sociaux semble adresser un message de l’ex-locataire de Matignon par l’intermédiaire de ses boutons de manchette. Et ce n’est pas la première fois.

Le désormais ex-Premier ministre Édouard Philippe a exhibé à son «pot de départ» des boutons de manchette en forme de tongs. Qui plus est, de couleur rose. Thierry Solère, l’un de ses proches, a posté sur Twitter une photo d’Édouard Philippe prise après la démission de son gouvernement ce 3 juillet.

Un détail qui pourrait faire passer un petit message. En effet, sur fond de chemise entrouverte et en l’absence de cravate, ces boutons de manchette en forme de tongs roses semblent donner un ton de légèreté à l’image déjà décontractée de l’ex-Premier ministre.

Une collection de boutons de manchette

Il faut dire que ce n’est pas la première fois qu’Édouard Philippe communique par l’intermédiaire de boutons de manchette. Ainsi, lors de sa nomination, en 2017, il avait arboré des boutons de manchette Superman, tandis que pour son premier journal télévisé, il avait choisi un classique: bleu blanc rouge, rappelle la journaliste politique de RTL Pauline de Saint-Rémy. Elle affirmé également qu’il en possède en forme de baskets.

En outre, Édouard Philippe possède des boutons de manchette siglés «May the force be with you» (Que la force soit avec toi), la célèbre phrase de Star Wars.

LCI rappelle de son côté qu’il avait mis des boutons en forme d'extincteurs, fin 2017, lorsqu'il était venu à l'Assemblée nationale pour éteindre la polémique suscitée par son voyage entre Tokyo et Paris à bord d'un avion privé.

Il en aurait une centaine, affirme France Inter, rappelant que, fin novembre 2019, il avait choisi, pour recevoir les partenaires sociaux sur les retraites à Matignon, des boutons en forme de raquettes de ping-pong.