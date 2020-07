Le groupe Air France va supprimer 7.580 postes d'ici fin 2022

Air France, secouée par la crise du Covid-19, a officialisé la suppression de 7.580 postes d'ici fin 2022 au sein du groupe, soit 16% des effectifs d'Air France et 40% de ceux de sa filiale régionale Hop!.

La direction du groupe Air France a annoncé vendredi 3 juillet vouloir supprimer 7.580 postes dans la compagnie Air France et la filiale régionale Hop! d'ici fin 2022 pour «faire face à la crise du Covid-19 qui frappe durement le groupe».

Elle prévoit la suppression de 6.560 emplois sur 41.000 (CDI équivalents temps plein) au sein de la compagnie tricolore et de 1.020 postes sur 2.420 chez Hop!, a-t-elle indiqué dans un communiqué à l'issue de réunions avec les représentants du personnel des deux compagnies, confirmant des informations obtenues mardi de sources syndicales par l'AFP.

Transavia, compagnie à bas coûts d'Air France positionnée jusqu'alors sur le moyen-courrier, va récupérer une partie des liaisons domestiques notamment effectuées par Hop!, dans le cadre du «plan de reconstruction», selon un courrier aux salariés envoyé par la directrice générale Anne Rigail, dont l'AFP a obtenu une copie.

Dans les détails, les lignes domestiques «pour lesquelles il existe une alternative en train avec un temps de trajet inférieur à 2h30» soit Orly-Bordeaux, Orly-Lyon, et Orly-Nantes, «ainsi que les lignes trop lourdement déficitaires devront être fermées», indique la directrice générale.

Le rôle des trois compagnies opérant sur les liaisons domestiques va être «repensé», selon les mots de Mme Rigail, dont le projet prévoit que Transavia effectue des vols domestiques, et non plus seulement du moyen-courrier.

«Mais au final», affirme Mme Rigail, «nous maintiendrons 95% de nos destinations en France et plus de 80% de notre offre en sièges sur l'ensemble de nos liaisons domestiques, Charles-de-Gaulle inclus».