La LDNA, mouvement pour la défense des Africains, espère la dissolution de l’Église catholique

La Ligue de défense noire africaine (LDNA), déjà à l’origine d’une polémique pour les propos de son leader lors de la manifestation contre le racisme et les violences policières du 6 juin à Paris, a encore fait parler d’elle avec deux tweets postés dans la nuit du 4 au 5 juillet.

Chez @Civitas_ on aime les jolies négresses de maison ...

ils se disent dans leur coeur :

« Ah le bon temps béni de l’esclavage et de la colonisation où le dieu d’Amour nous avait permis d’user des charmes des négressesses ! ».

[1/2] pic.twitter.com/iXeoyzBOMR — Ligue de défense Noire Africaine (@LDNAOFFICIEL) July 4, 2020

Dans le premier, elle dénonce le discours du président de Civitas, un mouvement politique catholique traditionaliste. Dans un message ironique, elle affirme que les membres de ce parti regrettent «le bon temps béni de l’esclavage et de la colonisation où le dieu d’Amour nous avait permis d’user des charmes des négresses».

Critique du général de Gaulle

La seconde partie de la publication concerne les revendications de l’organisation qui affirme «défendre les droits des Noirs africains». La LDNA estime qu’elle obtiendra bientôt «des réparations justes pour toutes les atrocités commises et permises par la France, sur nos ancêtres». Et de conclure: «Même le Vatican, l’Église catholique , devra passer à la caisse et être dissoute après le paiement des réparations».

Le 24 juin dernier, la LDNA s’était déjà illustrée en qualifiant le général de Gaulle de «grand criminel», ayant pris «la décision de fuir plutôt que de défendre son territoire». «Ainsi, tel un fuyard incapable de mourir pour sa patrie, le 17 juin de Gaulle part aussitôt pour Londres afin de poursuivre soi-disant la guerre», peut-on également lire sur cette publication, laquelle avait engendré l’indignation de la Licra.

La Ligue avait ainsi exprimé sa volonté de faire retirer les statues du fondateur de la Ve République, au prétexte qu’il était, comme elle l’indique dans un autre tweet du 1er juillet, «raciste, négrophobe, antijuifs et de plus un grand criminel de guerre».