«Le remaniement est bouclé»: Jean Castex aurait déjà désigné les nouveaux ministres du gouvernement

Nommé Premier ministre vendredi 3 juillet, Jean Castex a déjà établi la liste des nouveaux ministres du gouvernement, a appris franceinfo dès le lendemain. La nouvelle formation sera annoncée lundi, avec une «vingtaine de ministres et de ministres délégués», a précisé l’Élysée à l’AFP.

«Le remaniement est bouclé», a indiqué une source proche de l’exécutif. Selon les informations du groupe médiatique, récemment confirmées par la présidence, le Premier ministre a prévu de rassembler les députés et sénateurs de la majorité à Matignon dès lundi.

En milieu ou fin de semaine prochaine, il tiendra un discours sur sa politique générale et l’engagement de la responsabilité du gouvernement, suivi par une allocution d’Emmanuel Macron. Le chef de l’État avait prévu de s’exprimer ce dimanche, mais a finalement décidé de caler sa prise de parole avec celle de son Premier ministre.

Samedi 4 juillet, Jean Castex a rencontré Macron à l’Élysée, avant d’effectuer sa première visite officielle à Corbeil-Essonnes. Il s’est rendu sur le site du groupe X-FAB, une entreprise de fabrication de puces électroniques, en difficulté depuis la crise sanitaire. Une société «très symbolique de la situation actuelle et des objectifs qui sont les nôtres», a-t-il déclaré.

Déjà la cible de critiques

À peine sa nomination actée, le nouveau Premier ministre a fait l’objet de mécontentements de la part de l’opposition. En effet, la députée insoumise Danièle Obono a réagi sur Twitter dans la soirée du 3 juillet pour dénoncer le fait qu’il soit un «homme blanc de droite bien techno et gros cumulard».

Éric Coquerel l’a quant à lui qualifié de ministre «docile, techno et surtout pas casse-tête», tandis qu’Alexis Corbière a souligné le fait qu’il était inconnu d’une grande partie de la population et qu’il allait mettre en place «une politique dont on ignore tout».

Plusieurs féministes ont également déploré que le nouveau Premier ministre ne soit pas une femme, épinglant un tweet d’Emmanuel Macron datant de 2017 qui évoquait sa volonté de choisir une candidate pour le poste. Par ailleurs, le hashtag #CastexDemission a atteint le top des tendances Twitter moins de 24 heures après sa nomination.