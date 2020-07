Un hangar englouti par un violent incendie à Aigues-Mortes, évacuation en cours – photos

Deux incendies importants sont en cours ce dimanche après-midi dans le Gard. À Aigues-Mortes, c’est un hangar plein de cartons et de palettes qui brûle, générant une épaisse fumée noire. Les locaux ont été évacués.

Deux feux sont en cours ce dimanche dans le Gard. Celui à Comps a été provoqué par l’incendie d’une voiture et propagé par des vents à plus de 60 km/h. Le deuxième incendie a lieu dans un hangar d’Aigues-Mortes.

Les @pompiersdugard luttent d'arrache pieds contre un violent feu de hangar à #aiguesmortes.

Par cette température, le port de la tenue de protection et le rayonnement des flammes rendent les conditions très difficiles.

Courage à tous les soldats du feu engagés sur ce sinistre. pic.twitter.com/WYXsGVTQXz — @pompiersdugard (@pompiersdugard) July 5, 2020

Ce hangar se trouve sur l’avenue de la Mont Joye, dans la zone industrielle. Il mesure 4.000 mètres carrés et stocke des palettes et des cartons, relate France Bleu. Le feu émet de la fumée opaque et noire.

Deux incendies en cours ce dimanche dans le Gard : l'un à Comps, l'autre à Aigues-Mortes, où les flammes sont visibles depuis la plage de l'Espiguette.



Un pompier est blessé. pic.twitter.com/Tb0bsQQtup — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) July 5, 2020

La toiture du bâtiment est complètement détruite, selon le média.

@bleuherault incendie en cours à Aigues-Mortes, fumées bien visibles depuis le pont et les remparts #incendie #feu pic.twitter.com/9h4oPjr8Td — Pauline Renoir (@LineRenoir) July 5, 2020

L'origine de l'incendie est encore inconnue. Une trentaine de sapeurs-pompiers du Gard épaulés par des équipes héraultaises tentent actuellement de maîtriser les flammes.

Évacuation des locaux

Plusieurs habitations, situées sous le vent, sont en train d'être évacuées. Les sapeurs-pompiers demandent à la population de ne pas gêner l'action des secours afin de maîtriser la situation le plus tôt possible.