Qu’est-ce qui fait le charme de la commune élue Village préféré des Français 2020? – photos

Les Français ont désigné le gagnant de l’émission Village préféré.

La nomination a été remportée haut la main par la commune alsacienne d’Hunspach, qui compte 600 habitants.

«Cette émission, c'est un peu le concours Miss France des villages. Alors le choix, comme tous les ans, sera difficile […] Le Village préféré, c'est finalement très feel good: on se dit "c'est fou ce que la France est belle!"», avait déclaré le présentateur Stéphane Bern avant le lancement du vote.

Près de 800.000 voix ont été comptabilisées sur Internet et par téléphone cette année, a-t-il indiqué au Figaro. Soit trois fois plus que d’habitude, a ajouté le présentateur.

«Ce village est désigné dans un contexte particulier, car la région Grand-Est a été très touchée par la crise sanitaire», a encore expliqué Stéphane Bern.

Il a précisé que la commune devrait se préparer à recevoir environ 30% de visiteurs supplémentaires cet été, comme ce fut le cas pour les vainqueurs des années précédentes.

Dans le même temps, il a estimé que les 14 communes en lice sortiraient toutes gagnantes de ce concours, a noté 20 Minutes.

Des maisons à colombages

Le village est réputé notamment pour ses maisons à colombages aux murs blancs sobres et ses géraniums aux fenêtres.

«Le blanc des murs qui fait le charme du village remonte à la construction des maisons au 18e, 19e siècle. Le seigneur de l'époque avait opté pour le blanc, couleur naturelle de la chaux qui servait à la fabrication des murs, car cela coûtait moins cher que de colorer les bâtisses», a expliqué Béatrice Kehrli, guide bénévole dans le village, citée par France 3 Grand-Est.

Un charme qui fait aujourd'hui la renommée du village.

#Hunspach a été élu @villageprefere des français en 2020 !

Et comme on peut le voir sur #Numistral, le village a su garder le même charme depuis longtemps😊 on le voit ici il y a tout pile 100 ans ! 👉https://t.co/la5Oe9cO7K pic.twitter.com/FrHV202a7e — Numistral (@numistral) July 3, 2020​

Le Grand-Est détient le plus de lauréats

En tout, 14 villages français, dont 13 en France métropolitaine et un en Outre-mer, étaient en lice pour la 9e édition du programme Village préféré des Français. Ce n’est pas la première fois que les regards des Français se tournent vers cette région: les localités d'Eguisheim et Kaysersberg, toutes les deux dans le Haut-Rhin, avaient remporté la palme respectivement en 2013 et 2017. Ainsi, un village alsacien décroche le titre pour la troisième fois en huit ans d'émission et le Grand-Est devient la région qui détient le plus de lauréats.

coucou de village préféré des français 2020 #Hunspach pic.twitter.com/6efcqVoZXy — joseph mecki (@josephmecki) July 5, 2020​

Les votes de l’émission, diffusée sur France 3 en partenariat avec Le Parisien, ont été ouverts le 27 février. Ils ont eu lieu jusqu’au 19 mars, mais, pandémie oblige, le résultat n’a été dévoilé qu’après une longue période de confinement, le 1er juillet.