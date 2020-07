Ces bourdes à répétition de Sibeth Ndiaye qui pourraient expliquer son éviction du gouvernement

En tant que porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye a commis un certain nombre de maladresses et d’erreurs de communication qui ne sont pas passés inaperçues auprès du public. Elle s’est trompée pour certains faits et dates, a minimisé la gravité de l’épidémie et a réfuté l’importance du port du masque. Retour sur ces bourdes.