Dieudonné veut jouer son nouveau spectacle dans un bus, la préfecture réagit

Le sulfureux humoriste Dieudonné envisage de donner un nouveau spectacle dans un bus. Le véhicule, surnommé Dieudobus sera stationné dans le 15e arrondissement parisien, selon une annonce parue sur les réseaux sociaux.

Celui qui a été condamné à plusieurs reprises et a notamment écopé en novembre dernier de 9.000 euros d’amende, pour complicité d’injure à caractère antisémite, a par le passé été expulsé de plusieurs salles de spectacle, en particulier du théâtre de l’Ampoule et de celui de la Main d’Or, celui-ci ayant accueilli l’humoriste pendant plus de 15 ans.

Dieudonné avait déjà eu recours à un bus pour produire son spectacle Gilets Jaunes, en 2019.

La préfecture prête à intervenir?

Les autorités restent attentives à la situation. Selon CNews, le premier adjoint d’Anne Hidalgo a en effet indiqué avoir alerté la préfecture de police. Cette dernière se dit prête à sévir «en cas de constatation d'infraction routière ou de stationnement, ou de risques de troubles à l'ordre public».

Dieudonné a déjà été condamné à plusieurs reprises pour apologie du terrorisme, provocation à la haine raciale ou diffamation. Il avait en particulier fait monter sur scène le négationniste Robert Faurisson, déguisé en déporté juif, lors d’un spectacle.

Début juillet, YouTube avait décidé de supprimer la chaîne de l’humoriste, qui comptait 450.000 abonnés et près de 2.000 vidéos, pour «enfreintes répétées aux conditions d'utilisation» de la plateforme.