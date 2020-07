Une allocation offerte aux Français en difficulté en Israël face à la pandémie

Face aux difficultés auxquelles certains résidents français en Israël font face à cause de la crise sanitaire, l’Hexagone met en œuvre un dispositif permettant à tous ceux qui en ont besoin d’obtenir une aide sociale.

Le gouvernement français lance un dispositif visant à accorder une aide sociale ponctuelle aux Français vivant en Israël et qui sont confrontés à de graves difficultés en raison de l’épidémie de Covid-19, rapporte le Consulat Général de France à Tel Aviv sur son site officiel.

Le montant de l’allocation est de 207,28 euros par adulte ou couple et de 138,19 euros par enfant à charge.

Pour l’obtenir, la personne doit d’abord s’inscrire à titre gratuit au registre des Français de l’étranger si elle ne l’a pas fait auparavant puis déposer une demande.

Une convention de subvention

Cette aide a été rendue possible après que le Consulat général de France à Tel Aviv et le Fonds Social Juif Unifié (FSJU) d’Israël ont signé le 23 juin une convention de subvention d'un montant de 20.000 euros dans le cadre du plan d’urgence adopté par l’exécutif français fin avril en faveur du soutien éducatif, social et médical aux Français vivant à l’étranger.

«La communauté française en Israël (estimée entre 150.000 et 200.000 personnes), en particulier les nouveaux immigrés, est très touchée par la crise économique consécutive à l’épidémie de Covid-19. Depuis début avril, plus de 150 demandes d'information sur les aides financières ont été adressées au Consulat général», indique l'Ambassade de France en Israël dans un communiqué.

Le communiqué ajoute que cette allocation vise à aider uniquement les familles en grande difficulté à régler certaines de leurs dépenses courantes (loyer, nourriture, médicament).