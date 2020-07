Ce mystérieux insecte est aperçu sur la Côte d'Azur depuis le début de l'été - photo

Un insecte prédateur prolifère dans les jardins et autres espaces verts de la Côte d’Azur depuis le début de l’été, rapporte Nice-Matin.

Selon le quotidien, cette espèce de chasseurs d’insectes en vol a été aperçue dans la métropole toulonnaise, sur les territoires de La Valette, La Crau ou encore du Revest et sur la Côte d’Azur. Une personne l’a photographiée et publiée sur les réseaux sociaux en voulant savoir ce que c’était et en provoquant l’étonnement.

Mais quel est ce mystérieux insecte aperçu sur la Côte d'Azur depuis le début de l'été? https://t.co/VZxeV7swSH pic.twitter.com/Y6xyXYVH5f — Nice-Matin (@Nice_Matin) July 9, 2020

Un insecte inoffensif pour l’Homme

Cité par Nice-Matin, le président de l’Office Insectes Environnement (OPIE) Provence-Alpes-du-Sud, Michel Papazian, a dit qu’il s’agissait d’Asiles. Il a expliqué que «les Asiles sont communes en Provence. Elles ne piquent pas l’homme, même si vous les serrez dans votre main. Ce sont de simples mouches prédatrices, donc insectivores, qui chassent à l’affût».

D’après M.Papazian, qui certifie leur présence dans la région, leur nom commun est «mouche à toison» à cause de la présence d’une «moustache» qui protège leurs yeux d’éventuels mouvements défensifs des proies.