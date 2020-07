Jean Castex annonce «avoir été choqué» par les violences survenues à Dijon

Ce 10 juillet, lors de sa rencontre avec les forces de sécurité à Dijon, Jean Castex est revenu sur les violences qui ont secoué la ville mi-juin. Il a indiqué qu'il s'agissait d'un de ses premiers déplacements après sa prise de fonction.

«J'ai tenu à le faire ici, parce que le simple citoyen que j'étais avais pris, comme des millions de nos concitoyens, connaissance des événements qui se sont déroulés ici. Et qui m'avaient choqué.»

Violences à Dijon

Les violences ont éclaté dans la nuit du 12 au 13 juin et se sont poursuivies pendant quatre nuits. Elles ont été déclenchées par l'agression d’un jeune Tchétchène suivie par un appel à la vengeance lancé par les membres de sa communauté sur les réseaux sociaux.

Alors que certaines sources affirment que l’origine de l’affaire est liée aux stupéfiants, le père du jeune dément cette hypothèse.

Le 18 juin, six Tchétchènes ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les raids punitifs. Deux ont été mis hors de cause, tandis que quatre ont été mis en examen dont trois aussitôt placés en détention provisoire. Le quatrième suspect est resté libre sous contrôle judiciaire.