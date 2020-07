Affaire Traoré: une nouvelle expertise médicale ordonnée par les juges

Les juges d'instruction chargés de l'affaire Adama Traoré, mort en 2016 après son interpellation par des gendarmes, ont «demandé une nouvelle expertise médicale», ont fait savoir ce 10 juillet les avocats des gendarmes.

Suite à l’audition par les juges d'instruction le 2 juillet «du témoin chez qui Adama Traoré s'était réfugié, (les magistrats enquêteurs) ont décidé, par ordonnance (vendredi) de procéder à une nouvelle mesure d'expertise médicale confiée à des médecins belges», indiquent les avocats des gendarmes.

Affaire Traoré

Depuis la mort de son frère, Assa Traoré, épaulée par une vingtaine de proches et de militants, réclame «vérité et justice» en dénonçant les violences policières et le racisme.

Plusieurs expertises médicales et contre-expertises ont eu lieu dans le cadre de l’enquête en cours. Le 2 juin, une nouvelle réalisée à la demande de la famille a attribé le décès du jeune homme à la technique d'interpellation employée par les gendarmes.

L'avocat d'Adama Traoré, Me Yassine Bouzrou, a pour sa part critiqué la compétence des médecins ayant mené la dernière expertise et a demandé «une contre-expertise indépendante», selon les informations de Franceinfo.

Cette expertise médicale a écarté la responsabilité de la gendarmerie et a affirmé qu’il n'était pas décédé d'asphyxie positionnelle mais d'un œdème cardiogénique.