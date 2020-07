Ce que l’on sait sur la compagne de Jean-Michel Blanquer qui travaille chez BFM TV

Les étapes de sa carrière

Le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer est en couple avec la journaliste de BFM TV Anna Cabana, rapporte le site Voici. En juin, Le Point avait annoncé qu’il s’était séparé de sa deuxième femme, Aurélia Devos.

Comme le relate Voici, Anna Cabana est née en 1979 à Montpellier et est arrivée à Paris à 23 ans pour rejoindre la rédaction de l’hebdomadaire Marianne.

Elle y a rencontré le journaliste Nicolas Domenach qui est devenu son mentor.

«Elle portait une tenue vaporeuse qui évoquait les mers du Sud, ça détonnait tellement avec la froideur parisienne. Elle avait un côté déterminé, un charme fou. Malgré une grande timidité, elle existait», a raconté M.Domenach dans les colonnes des Inrocks en 2016. Il a admis auprès du magazine qu’il s’était parfois montré très dur avec sa protégée, allant jusqu’à la faire pleurer mais qu’elle avait réussi à rester forte.

Après Marianne, elle a travaillé pour Le Point pendant près de 10 ans comme reporter spécialisée en politique. Et en 2016 elle a finalement rejoint Le journal du dimanche, selon Voici.

En outre, Mme Cabana a travaillé sur France Inter de 2010 à 2013.

Voici précise qu’il y a sept ans elle a rejoint BFM TV, menant également depuis 2017 des interviews sur i24 News dans son émission Conversations avec Anna Cabana et écrivant de plus trois documentaires politiques pour France 3. Elle a signé un roman et six essais sur des personnalités politiques, et a fait partie du jury du Prix du livre politique.

Anna Cabana a récemment pris la direction de la rubrique Livres du Journal du dimanche.