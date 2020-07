Ces touristes que les Français craignent de voir débarquer cet été, selon un sondage

Près des deux tiers des Français ne veulent pas voir de touristes américains et chinois dans leur pays cet été, rapporte The Local qui cite un récent sondage YouGov.

Selon l’étude, plus de 69% des Italiens s’opposent au retour des touristes américains , tandis que 68% et 55% d’entre eux sont respectivement hostiles à une arrivée de Chinois et de Britanniques.

Des tendances similaires sont observées en Italie, Espagne, Allemagne, Norvège Finlande et au Danemark, selon les auteurs de l’étude qui ont sondé près de 1.000 personnes dans chaque pays.

Plus de 90% des Italiens ne comptent aller nulle part

Dans le même temps, seuls 17% des Américains sondés se sont déclarés tentés par des vacances en France ou en Italie cet été. Pour leur part, plus de 90% des Italiens ne comptent pas s’aventurer hors de leurs frontières, selon une récente étude locale.

Les États-Unis sont de loin le pays le plus frappé par la pandémie de Covid-19, avec plus de 3.200.000 cas d’infection et près de 135.000 décès enregistrés pour le moment. L’Italie compte quant à elle plus de 240.000 cas d’infection et près de 35.000 morts.