«Une chaîne d’opinion», «très à droite, très clivante»: le patron de BFM TV affirme que CNews ne fait pas d’info

Le patron de BFM TV depuis un an, Marc-Olivier Fogiel, s’est exprimé dans Le Parisien sur le succès de sa chaîne et s’est aussi attaqué à ses concurrentes. Il estime notamment que CNews n’est pas une chaîne d’info, mais une «chaîne d’opinion» qui est «très à droite» et «très clivante».

Depuis maintenant un an à la tête de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel a fait le bilan de l’année auprès du Parisien. Évoquant ce qui fait le succès de sa chaîne, il a aussi taclé ses concurrentes. S’il estime que LCI «a un format plus posé et s’adresse à un public plus âgé», il s’est montré moins tendre envers CNews.

Selon lui, même si elle est labellisée «chaîne info», CNews n’en est pas une. «Elle a pris un virage de débats très à droite», a-t-il affirmé, «c’est une chaîne d’opinion, très marquée, très à droite, très clivante».

Il a insisté sur le fait que tout les oppose. Il voit la chaîne du groupe Canal+ comme «davantage de l'opinion que de l'information», précisant que «c'est tout ce que je ne souhaite pas faire». «Nous, on peut se déployer partout, tout le temps, très vite. Notre force, c'est l'actu chaude et la réflexion. On ne se disperse pas: on s'affirme et on se perfectionne», a-t-il ajouté.

«J’ai préservé les moyens de BFM TV»

Fin juin, plusieurs salariés de BFM et RMC ont mené une grève pendant plusieurs jours pour protester contre la «réorganisation» de NextRadioTV, filiale du groupe Altice, qui prévoit de supprimer jusqu’à 380 postes en CDI. Marc-Olivier Fogiel a assuré qu’il a «préservé les moyens de BFM TV» et qu’«on sera très peu impactés».

Il a indiqué que les négociations «continuent avec les syndicats», mais qu’il est nécessaire «de se réformer dans un marché chahuté». La direction a justifié un vaste plan d’économies pour «faire face à l’impact de la crise du Covid-19» et prévoit une diminution de ses recettes publicitaires. «La volonté du groupe, c'est que les conditions de départs soient favorables», a conclu le patron de BFM TV.