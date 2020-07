«En même temps»: Macron complimente Raoult mais assure qu’il ne prendrait pas de chloroquine

Emmanuel Macron a avoué qu’il ne prendrait pas de chloroquine dans le cas où il serait testé positif au coronavirus, tout en reconnaissant que le professeur Didier Raoult, fervent adepte de ce traitement, était «un grand scientifique».

«De ce que j'ai compris de la science, c'est qu'il n'y a pas de traitement stabilisé. S'il n'y a pas de traitement stabilisé, je ne vais pas en prendre. Nous sommes le pays des Lumières, je crois à la rationalité scientifique», a déclaré le Président français dans son intervention à l’occasion du 14-Juillet.

Pour lui, le professeur Raoult est «un grand scientifique» et il est «normal qu'il participe au débat scientifique», «mais ce n'est pas au Président de la République ou à un politique de trancher un débat scientifique».

Début avril, le chef de l’État s’était rendu à l’IHU de Marseille pour voir le professeur Didier Raoult. Après leur rencontre, l’infectiologue a fait savoir qu’«on était content de communiquer» sur «les données et la perception que je tire de ces données», ainsi que «sur l’allure et l’évolution de la courbe et les stratégies thérapeutiques».