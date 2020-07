Olivier Véran explique pourquoi les masques ne deviendront obligatoires dans les lieux clos que dans 15 jours

Merci à @EmmanuelMacron d’avoir repris notre proposition de porter le masque dans tous les espaces publics clos.



Mais pourquoi attendre le 1er août ??



Et pourquoi toujours attendre ? Les masques, tests et respirateurs. Et maintenant ça. On aura bcp attendu dans cette crise ! https://t.co/4AOlYrJA86