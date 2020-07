Le masque sera obligatoire dans les lieux publics clos dès «la semaine prochaine», annonce Jean Castex

Le décret rendant obligatoire le port du masques dans les lieux clos recevant du public entrera «en vigueur la semaine prochaine», a annoncé le Premier ministre Jean Castex au Sénat.

«J'ai entendu et compris que cette échéance apparaissait tardive ou suscitait quelques interrogations, le décret entrera donc en vigueur la semaine prochaine», a annoncé le Premier ministre.

Le délai de 15 jours abandonné

«Nous envisagions la mise en vigueur de [cette disposition] le 1er août parce qu'encore une fois, nous agissons dans une logique préventive et pas sous l'empire de l'urgence», a-t-il affirmé lors de sa déclaration de politique générale au Sénat.

En prenant en compte les signes de retour de l’épidémie, le Président français s’est prononcé le 14 juillet pour le port du masque dans les lieux publics clos à partir du 1er août. En répondant à des questions posées par plusieurs scientifiques et politiques pour expliquer le délai de 15 jours, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait évoqué un travail de logistique.

Cette mesure concernera les commerces, les restaurants, les musées, les administrations, les cinémas, les hôpitaux et les lieux de culte. Il ne sera possible d'enlever le masque que chez soi et en plein-air.

En revenant sur les «signaux faibles de reprise épidémique» sur le plateau de France Inter ce 16 juillet, Olivier Véran a cité plusieurs indicateurs tels que les «reprises d’appels à SOS médecins, au SAMU, le nombre d’admissions à l’hôpital». Le ministre a appelé les Français à la vigilance face à ces signes.