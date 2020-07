Une Havraise poignarde un homme au cou et à la jambe pour une remarque sur ses enfants

Une femme de 38 ans a été placée en garde à vue au Havre (Seine-Maritime), le 16 juillet, après avoir porté des coups de couteau à un homme de 28 ans en pleine rue, relate France Bleu. Une altercation entre ces personnes qui ne se connaissaient pas a précédé l’attaque.

Des blessures légères

Le différend a eu lieu dans la salle d'attente de la Protection maternelle et infantile (PMI). Il lui a reproché le bruit causé par ses enfants. Un échange assez vif s’est ensuivi.

Un peu plus tard, les deux se sont croisés au niveau du tramway. La mère de famille a alors sorti un couteau et a poignardé l'homme au cou et à la jambe, le blessant légèrement. Il a toutefois été hospitalisé. Elle a été interpellée quelques heures plus tard à son domicile.

Une perquisition a permis de retrouver le couteau qui aurait pu être utilisé. La femme est déjà connue de la justice pour des faits de violences.