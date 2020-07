Une soirée d’anniversaire près de Lyon se termine avec trois blessés à l’arme blanche

Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 juillet, une fête d’anniversaire organisée à Toussieu, petite commune à 20 kilomètres de Lyon, s’est terminée aux urgences avec trois blessés à l’arme blanche, a rapporté Le Progrès.

L’alerte a été donnée vers 2 heures 30 du matin, et pas moins de quatre véhicules de secours et douze sapeurs-pompiers sont arrivés sur place pour prendre en charge les victimes. Les trois blessés seraient l’organisateur de la soirée et deux de ses invités.

Deux d’entre eux ont été emmenés à l’hôpital Édouard-Herriot, et seraient sortis dès le lendemain après-midi, selon les sources du quotidien régional. Le troisième est soigné à l’hôpital Lyon Sud et n’a quant à lui pas encore été entendu par les enquêteurs.

Une enquête ouverte

Les circonstances de cette triple agression sont encore inconnues. Une enquête a été ouverte et sera menée par les militaires de la brigade de Saint-Laurent-de-Mure.