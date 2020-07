Une raie à épine vénéneuse s’invite dans les eaux de la Côte d’Azur – vidéo

Une raie, d'environ un mètre d'envergure, a été observée à Villeneuve-Loubet, dans le département des Alpes-Maritimes, où les baigneurs ont signalé sa présence le 20 juillet, a fait savoir Nice Matin.

Lundi en fin d'après-midi, les pompiers sont intervenus sur la plage de la Fighière à Villeneuve-Loubet pour interdire la baignade: une raie dite à nez de vache, à l'épine vénéneuse, d'un mètre d'envergure, s'était invitée un peu trop près du bord...



>>https://t.co/R3FM4mhSo8 pic.twitter.com/2HbGFeOpuJ — Nice-Matin (@Nice_Matin) July 21, 2020​

Par mesure de précaution, les pompiers et la brigade nautique sont intervenus pour interdire toute baignade durant deux heures, afin de donner à la raie le temps de partir. Une chance dont elle semble avoir profité puisque mardi matin, il ne restait plus aucune trace du poisson.

Pas agressifs mais potentiellement dangereux

Il s’agissait d’une raie à nez de vache, nommée ainsi en raison de la forme de sa tête, qui évoluait à une dizaine de mètres de la côte. Selon le vétérinaire du parc animalier d’Antibes, elle pourrait être blessée ou s’être rapprochée du bord pour donner naissance à ses petits, a précisé le journal.

Ces poissons vivent au large en grands bancs, en général dans les eaux tropicales et subtropicales des océans Atlantique et Pacifique, mais se retrouvent parfois en Méditerranée. Ils ne sont pas agressifs, mais possèdent une épine vénéneuse, ce qui pourrait mettre un baigneur en danger. Plus d’une vingtaine de raies pastenagues violettes, potentiellement dangereuses en raison de leurs puissants aiguillons, avaient été signalées en août 2018 près des plages des Pyrénées-Orientales, à Marseille et dans ses environs ainsi que dans le Var et en Corse.