La cathédrale orthodoxe russe de Nice est candidate au concours du «Monument préféré des Français» - vidéo

La cathédrale russe orthodoxe Saint-Nicolas à Nice fait partie des 14 lieux sélectionnés pour le «Monument préféré des Français». Le concours se déroule du 6 et 26 juillet et fera l’objet d’une grande émission animée par Stéphane Bern sur France 3.

Cette année, le titre de «Monument préféré des Français» est revendiqué par 14 nominés, dont fait partie un édifice orthodoxe russe. La cathédrale Saint-Nicolas à Nice a en effet été sélectionnée pour participer au concours, lequel se tient du 6 au 26 juillet. Il ne reste donc que quelques jours aux internautes pour voter pour leur monument favori.

«Ce joyeux architectural fait rayonner Nice et est une richesse nationale», a commenté sur Facebook le maire de Nice, Christian Estrosi, partageant des prises de vues au drone de la cathédrale. Il s’agit du seul monument de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur retenu pour le concours, précise franceinfo.

La cathédrale a été édifiée par le dernier tsar Nicolas II, lequel souhaitait un lieu de culte orthodoxe pour les nombreux Russes qui faisaient des déplacements réguliers en Côte d’Azur dans la seconde moitié du XIXe siècle, à commencer par la famille impériale. Elle a été reconnue officiellement propriété de la Fédération de Russie en 2012 et a fait l’objet de rénovations entre 2014 et 2016.

Construite selon l’architecture typique des églises de Moscou, elle est la plus grande cathédrale orthodoxe d’Europe occidentale et reste l’un des monuments historiques les plus visités de Côte d’Azur. L’intérieur est richement décoré avec des fresques, icônes et boiseries sculptées.

Une émission sur France 3

Après la clôture des votes le dimanche 26 juillet se tiendra une grande émission spéciale «Le Monument préféré des Français» sur France 3 présentée par Stéphane Bern. Sur les 43.000 édifices présentés, seuls 14 ont été retenus, parmi lesquels la Citadelle et le Lion de Belfort en Bourgogne-Franche-Comté, le Fort de Latte en Bretagne, la Sainte-Chapelle en Île-de-France, ou encore le Château du Champ de Bataille en Normandie.