Un coup de gueule du youtubeur Ramous après la mort d'Axelle à Lyon – vidéo

La mort de l’aide-soignante fauchée par une voiture à Lyon a fait vivement réagir le youtubeur Ramous. En condamnant «l’insécurité qui règne dehors», il dit en avoir marre de «laisser des gens nous gouverner de cette manière-là» et appelle à «se réveiller».

Le youtubeur lyonnais Ramous a réagi avec émotion à la mort d'Axelle Dorier, aide-soignante de 23 ans, qui a été traînée sur près de 800 mètres par une voiture à Lyon, dans la nuit du 18 au 19 juillet. Drame qui, selon Ramous, s’est produit en face de chez lui.

«Il y en a marre de fermer sa gueule, il y en a marre de faire semblant, il y en a marre de laisser des gens nous gouverner de cette manière-là. Il y en a ras de bol», s’exlame Ramous dans une vidéo publiée sur le Net.

Selon lui, «il n’y a plus de sécurité dans nos rues» où une aide-soignante «qui a passé son confinement à sauver des vies» a été tirée par une voiture, «démembrée devant son chien pour aucune raison valable».

«Vous l’avez laissé crever parce que l’insécurité règne dehors», crie le youtubeur pour montrer sa rage.

Pour inciter à changer les choses, Ramous lance: «Réveillez-vous! [...] Ça suffit! Ouvrez les yeux avant que quelqu’un vous les crève!»

Le drame de Lyon

Axelle Dorier, une aide-soignante de 23 ans, a été percutée mortellement et longuement traînée sur la chaussée par une voiture qui a pris la fuite.

Le conducteur, âgé de 21 ans, s'est ensuite présenté à la police et a été mis en examen pour des chefs «de violences volontaires ayant entraîné la mort et délit de fuite». Une autre personne de 19 ans , présente dans la voiture, a été mise en examen pour «non-assistance à personne en danger». Le premier a été placé en détention provisoire, le second a été laissé libre sous contrôle judiciaire.

Selon le parquet, la police a d'abord été prévenue d'une «rixe en cours» déclenchée par «un différend entre des automobilistes et un groupe de jeunes, ces derniers reprochant aux automobilistes d'avoir percuté un chien». Puis un autre appel informait les forces de l'ordre qu'«un automobiliste conduisant une Golf aurait sciemment renversé une jeune femme et l'aurait traînée sur plusieurs mètres».