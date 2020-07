Un nouveau foyer de Covid-19 est détecté dans une entreprise de la Drôme

Un nouveau foyer de contamination par le Covid-19 a été détecté le 24 juillet dans une entreprise de métallurgie de Chabeuil, dans la Drôme, rappporte Le Dauphiné ibéré.

Selon l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS), citée par le quotidien, 16 personnes ont été testées positives.

En outre, 67 autres qui étaient en contact avec elles ont été identifiées: 38 salariés qui ont été testés le 24 juillet ainsi que 29 de leurs proches, qui eux sont en cours de dépistage.

Comme l’indique la source, tous les résultats ne sont pas encore connus.

L’ARS suivit six foyers épidémiques dans la Drôme et en Ardèche: l’entreprise chabeuilloise, des sociétés de Valence, Châteauneuf-sur-Isère et de Granges-les-Beaumont, l’hôpital Sainte-Marie de Privas et celui de Montélimar.

D’autres clusters en France

Le 13 juin, l’Agence régionale de santé d’Occitanie avait annoncé qu’un nouveau foyer de Covid-19 avait été repéré près de Toulouse. À son origine se trouve un repas ayant rassemblé 52 personnes dont 16 ont été testées positives.

Un autre cluster de contamination a été signalé en Ardèche, à savoir au moins 22 individus d’une famille qui vit dans le quartier des Oliviers à Aubenas.