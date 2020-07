Six blessés, dont deux petites filles, dans un accident survenu entre Bordeaux et Toulouse

Six personnes ont reçu des blessures de différente gravité suite à un accident qui s’est produit ce samedi 25 juillet sur l'autoroute A62 entre Bordeaux et Toulouse et impliquant deux voitures. L’une des passagères a été transportée par hélicoptère en urgence absolue dans un hôpital de Bordeaux, informe La Dépêche du Midi.