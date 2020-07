Le suspect de l’incendie dans la cathédrale de Nantes «a trahi» son équipe, selon une députée LREM

Tristesse et incompréhension ce matin à #Nantes #cathédrale

Nous venons de passer une étape, les grands #patrimoines nantais n’ont pas connu d’incendies criminels dans l’histoire récente.



👏à la #police judiciaire et scientifique

👉Respectons le travail d’enquête et de #justice https://t.co/wuotrrtH2K