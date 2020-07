Une violente altercation provoque un mouvement de panique au marché d’Argenteuil, six blessés - vidéo

L’après-midi a été mouvementé pour ceux ayant fréquenté le marché Héloïse à Argenteuil (Val-d’Oise) le dimanche 26 juillet. De nombreuses personnes se sont mises à crier et à courir, le tout créant un mouvement de panique, selon Le Parisien. Les pompiers sont rapidement intervenus sur place et ont emmené à l’hôpital six victimes de chute ou de crise d’angoisse.

Les témoins interrogés semblaient ignorer ce qui avait causé ce mouvement de foule. «Tout le monde s'est mis à courir. Les gens voulaient tous venir se réfugier à l'intérieur du magasin. Mais on ne sait pas ce qu'il s'est passé», a indiqué un commerçant auprès du quotidien francilien.

«J’étais dehors dans l’allée, j’ai vu des gens courir et crier de tous les côtés. Je n’avais plus d’issue, je voulais juste arriver sur la route pour pouvoir courir, j’ai cru à un attentat et je me suis dit: on va tous se faire écraser. J’ai eu la peur de ma vie», a raconté une habitante sur Facebook.

Des rumeurs se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes évoquant des hommes armés voire une fusillade. Une patrouille de la Brigade anticriminalité qui se trouvait à proximité n’a toutefois trouvé aucune arme à feu sur place.

Deux personnes arrêtées

Une rixe impliquant au moins deux à trois personnes munies d’une barre de fer et possiblement d’une arme blanche a éclaté sur le marché. Elle n’a pas touché d’autres commerçants ou clients, mais les a poussés à fuir, créant ainsi un mouvement de foule. Selon les informations du Parisien, deux hommes ont été entendus le jour même par les policiers et ont confié qu’ils s’étaient battus à cause d’une place de marché.