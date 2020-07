Il découvre une dent dans sa tarte aux pommes achetée chez Carrefour

Une surprise désagréable se cachait dans une tarte aux pommes industrielle que ce Marseillais avait acheté au Carrefour Market de Bandol de retour de voyage de noces: une dent humaine, selon France Bleu.

«J'entends un crac, au niveau d'une dent vers l'arrière. J'ai failli l'ingérer, j'ai toussé pour recracher! Je me suis dit c'est quoi, une petite pierre? Mais non, je regarde, je me tourne vers ma femme et mon père, et je leur dit "c'est une dent"», se souvient-il.

Échanger la tarte contre une autre

Il est retourné au Carrefour Market en demandant à parler avec la direction. Le magasin a trouvé une «solution»:

«Le vrai combat va s’engager»

«On me propose d'échanger la tarte contre une autre, ou bien d'être remboursé. Je me suis dit, on se fout de moi! J'ai une douleur à la dent depuis, mais le dommage est clairement moral , pas vraiment physique».

Les jeunes mariés ont engagé un avocat.

«Le vrai combat va s'engager aujourd’hui», assure l’avocat de couple. «C'est la détermination de l'évaluation du préjudice de Jérôme et de son épouse. On va devoir se battre pour que ce préjudice soit reconnu et indemnisé à sa juste valeur.»

Selon Carrefour, la tarte a été livrée par un sous-traitant, sous emballage plastique, et ce n’est donc pas la faute du magasin.