Désespéré de ne pouvoir chasser ses locataires, il dégrade son logement et finit en GAV

Un homme a été interpellé et placé en garde à vue après avoir violemment dégradé son appartement pour tenter d’en chasser les locataires qui ne lui versaient plus de loyer.

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a joué un mauvais tour à un homme de 31 ans qui louait son appartement à Vénissieux, rapporte Lyon Mag.

Selon ses informations, les locataires ne lui versaient plus de loyer, et puisque la trêve hivernale a été prolongée à cause du Covid-19, la procédure d’expulsion mettait du temps.

Désespéré, le propriétaire a finalement trouvé un moyen de faire comprendre aux locataires qu’il voulait absolument qu’ils quittent les lieux. Samedi 25 juillet, il s’est rendu sur place et s’est introduit dans l’appartement en cassant une fenêtre.

Une fois à l’intérieur, l’homme «est entré dans une furie dévastatrice et a dégradé du mobilier», poursuit Lyon Mag. Le trentenaire a été interpellé et placé en garde à vue.