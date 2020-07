Bloqué sur un passage à niveau, un octogénaire est secouru par cinq jeunes près de Rouen

Le fait divers est presque passé inaperçu, mais la mairie l’a appris à la suite de l’entretien d’un jeune. Celui-ci a affirmé avoir sauvé une personne âgée à l’aide de ses quatre compères, a rapporté le quotidien local Paris-Normandie.

🇫🇷 FLASH - 5 jeunes ont porté #secours à un homme de 80 ans dont le véhicule était bloqué sur des #rails près de #Rouen. L’octogénaire refusait de quitter son #véhicule. Ils ont finalement réussi à dégager le 4x4 avec l’aide d’autres #jeunes du quartier venus en renfort. (PN) pic.twitter.com/aBnILDpFak — Conflits (@Conflits_FR) July 28, 2020

Le 19 juillet dernier, un vieil homme était immobilisé sur le passage à niveau de Notre-Dame-de-Bondeville, une commune située à une dizaine de kilomètres de Rouen. Lorsque les jeunes se sont aperçu que le véhicule était bloqué sur les rails, ils ont immédiatement contacté le service SOS de la SNCF via la borne téléphonique qui se trouvait à proximité. Ils ont également prévenu la police et les pompiers.

«Il fallait faire très vite et sortir d’abord l’homme qui était resté à l’intérieur, un octogénaire totalement paniqué», ont-ils raconté. L’homme refusait de quitter son véhicule. Les cinq jeunes ont alors entrepris de déplacer le 4x4 à la force de leurs bras. L’un d’entre eux, Ousman Sy, s’est blessé au poignet pendant la manœuvre. La voiture a finalement pu être débloquée.

Félicités par la maire

Ce n’est que quelques jours après les faits que la nouvelle est parvenue aux oreilles de la maire de la commune normande, Myriam Mulot. «Une initiative qui démontre de la part de ces jeunes un parfait sang-froid dans une situation d’urgence», a-t-elle souligné auprès de Paris-Normandie.

«Ces jeunes se sont comportés de manière héroïque, ils ont sauvé la vie d’un homme, et peut-être même évité une catastrophe ferroviaire. Je les remercie et les félicite pour cette grande et belle initiative», a-t-elle poursuivi. Elle a déclaré que leur action ne sera pas oubliée et qu’elle trouvera un moyen de les mettre à l’honneur.