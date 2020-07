Plusieurs explosions et un important incendie à l'usine Seveso Air Liquide à Douai – vidéos

Plusieurs explosions et un important incendie à l'usine Seveso Air Liquide à Douai.

Un incendie s'est déclaré ce 30 juillet sur le site de l'usine Air Liquide France industrie (ALFI) de Douai, classée Seveso, mais aucun blessé n'est à déplorer, selon les secours.

«Tout risque est désormais écarté pour les riverains», a ajouté de son côté le maire, Frédéric Chéreau, cité par l’AFP.

Le service d'incendie et de secours (SDIS) du Nord a fait pour sa part état de «plusieurs explosions» sur le site de cette usine du groupe de gaz industriels et médicaux et a indiqué avoir dépêché quelque 80 sapeurs-pompiers sur les lieux.

«Il y a eu deux explosions assez impressionnantes au bruit, il semble que ce soit un camion sur le parking d'Air Liquide qui transportait une bonbonne. Il n'y a pas de blessés à l'intérieur du site, à l'heure qu'il est il n'y a plus de risque pour les riverains et on va donc lever le confinement et l'alerte», a assuré à l'AFP Frédéric Chéreau, indiquant tenir ces informations du sous-préfet de l'arrondissement de Douai.

Interrogé au sujet des fumées toxiques, le maire a répondu qu'il n'y avait «aucun risque de ce type».

Incendie à l'usine Air Liquide à #Douai.



Plus d'informations à venir. pic.twitter.com/t7x8amyjN0 — Francois Greuez (@FrancoisGrz) July 30, 2020

«On lève l'alerte, le sinistre va être simplement géré sur site avec les pompiers. Il n'y a plus de risque pour les riverains et il semble que les dégâts matériels sont limités», a indiqué le maire.

Il avait plus tôt diffusé un message sur les réseaux sociaux.