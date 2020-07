Il ne faut pas humidifier son masque de protection en pleine canicule, et voici pourquoi

Alors que la vigilance orange canicule a été déclarée dans une partie importante de la France, la Direction générale de la Santé prévient qu'un masque humide n'est pas efficace contre le coronavirus.

«Il ne faut jamais humidifier le masque, même si cela peut procurer une sensation de rafraîchissement. Si le masque est humide [transpiration, etc, ndlr.], il faut le changer car son efficacité n’est plus assurée» face au coronavirus, insiste la Direction générale de la Santé.

L'AFNOR (Association française de normalisation), qui certifie les masques en tissu, déconseille également de mouiller cet équipement de protection.

Le port du masque obligatoire dans les lieux publics ouverts?

Citée par le journal télévisé de TF1, l’Association explique que «si on les mouille, d'abord on respire moins bien, et surtout ils filtrent beaucoup moins bien. C'est en effet notamment l'électricité statique des fibres du tissu qui arrête les gouttelettes des postillons. Or, si le masque est mouillé, cette électricité statique disparait et les gouttelettes passent plus facilement».

Le port du masque dans les lieux publics clos est d'ores et déjà obligatoire depuis le 19 juillet alors que la France connaît, au cœur de l'été, une résurgence des cas de contamination au coronavirus.

Les préfets pourront désormais décider par arrêté d'étendre l'obligation de port du masque aux lieux publics ouverts afin de limiter la circulation du coronavirus, a annoncé ce 31 juillet sur Twitter le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Cette décision pourra être prise localement, en fonction de l'évolution de l'épidémie dans chaque territoire, a-t-il ajouté.