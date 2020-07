Le nombre d’infections journalier au Covid-19 en France toujours supérieur à 1.000

En 24 heures, la France a enregistré 1.346 cas supplémentaires de contamination au coronavirus, a déclaré ce vendredi 31 juillet la direction générale de la santé. Ainsi, le nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie s’élève à 187.919.

Par ailleurs, 11 morts supplémentaires ont été enregistrés ces dernières 24 heures, porte ainsi le total à 30.265 personnes décédées des suites du Covid-19.

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du vendredi 31 juillet 2020

• 30 265 personnes sont décédées en France

• 81 881 personnes sont rentrées à domicile

• 5 298 personnes sont hospitalisées

• 371 patients #COVID19 graves en réanimationhttps://t.co/vHfM4HjAur — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) July 31, 2020​

Dans même temps, le nombre de personnes hospitalisées des suites d'une infection au nouveau coronavirus continue de baisser. Ce vendredi, 5.298 patients sont à l'hôpital, contre 5.375 la veille.

En outre, le nombre de patients en réanimation est également en baisse, indique la direction générale de la santé. 371 patients sont en réanimation ce vendredi, contre 381 la veille.

Le port du masque grand public dans les lieux ouverts a été rendu possible grâce à un décret du ministre des Solidarités et de la Santé. Les préfets sont décisionnaires selon la situation locale et l’analyse du risque, rappelle le ministère dans son communiqué.

