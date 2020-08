PMA pour toutes: l'Assemblée adopte la loi bioéthique une 2e fois

Après un sprint de moins d'une semaine et d'âpres débats, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture le projet de loi bioéthique et sa mesure phare de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes.

Première grande réforme sociétale du quinquennat, le texte, examiné depuis lundi, a été voté par 60 voix contre 37 et 4 abstentions, sous des applaudissements de la majorité. Il doit encore repasser devant le Sénat, peut-être pas avant janvier 2021, avant que les parlementaires des deux chambres ne tentent de trouver une version de compromis.

C'est «une réforme très attendue par nos concitoyens», un «texte équilibré» avec «des avancées majeures», a estimé le secrétaire d'Etat Adrien Taquet à 3h40 du matin.

Outre la mesure emblématique de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux célibataires, ce projet de loi prévoit une réforme de la filiation et de l'accès aux origines, et aborde nombre de sujets complexes comme l'autoconservation des ovocytes ou la recherche sur les cellules souches embryonnaires, précise l’AFP.

Comme en première lecture, le texte a hérissé une très large partie de la droite LR, vent debout contre la création «d'enfants sans pères», y voyant «une étape de plus vers la GPA», la gestation pour autrui.

En guise d'ultime coup de pression, la Manif pour tous a lâché le 31 juillet au matin deux bouquets de ballons devant le Palais Bourbon portant l'inscription «Stop PMA». Dans la nuit, le collectif a fustigé le vote «en catimini» de ce texte et a assuré que sa «détermination» restait «intacte» pour le contester.

À l'inverse, pour la présidente de l'association LGBT GayLib et membre du mouvement radical Catherine Michaud, ce texte est une «avancée historique pour les droits et la liberté des femmes».