Refusant un contrôle, ce conducteur de scooter renverse délibérément deux policiers à Montpellier

Le conducteur d’un scooter a volontairement renversé ce samedi 1er août deux motards de la police lors d'un contrôle routier à Montpellier dans l’Hérault, rapporte France 3.

Les faits se sont déroulés vers 10h30 avenue des Moulins. Deux policiers ont tenté d’intercepter un scooter qui roulait à 105 km/h au lieu des 50 km/h autorisés. En feignant de vouloir s’immobiliser, le conducteur du deux-roues motorisé a accéléré, fonçant délibérément sur les deux policiers alors qu'ils se trouvaient à environ 15 mètres de lui.

Ainsi, l'un des agents a subi de graves blessures aux jambes et au dos et l'autre à la hanche, au fémur et également au dos. Tous deux ont été conduits à l'hôpital Lapeyronie à Montpellier. Leurs vies ne sont pas en danger.

L’interpellation du malfaiteur

Le chauffard a été finalement stoppé par le troisième policier présent sur place qui s’est malgré tout blessé à la main. Le malfaiteur âgé de 25 ans a été ensuite transféré au commissariat. Il s’est avéré qu’il n'avait ni permis, ni assurance, indique Midi libre.

Selon le site Actu.fr, le mis en cause sera placé en garde à vue. L’enquête ouverte est confiée à la sûreté départementale de l’Hérault.