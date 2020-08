Une préadolescente blessée par des tirs visant une voiture à Saint-Nazaire

Plusieurs individus ont fait feu à de multiples reprises sur une voiture dans laquelle se trouvait une jeune fille de 12 ans, à Saint-Nazaire, relate Presse Océan. La préadolescente a été blessée par balle à un mollet. Son pronostic vital n’est pas engagé.

Suite à cet événement qui a eu lieu dans la soirée du vendredi 31 juillet dans le quartier du Petit-Caporal, à proximité de l’hypermarché Super U, une enquête a été ouverte.

Des tirs ont été entendus à différents endroits de la ville pendant la nuit, aussi des renforts de police y ont été dépêchés.

Une précédente fusillade

Jeudi 30 juillet, toujours à Saint-Nazaire un homme a été blessé de neuf balles. Il a été rapidement conduit à l’hôpital où son état est estimé comme grave mais stable, relate France 3, en se référant au procureur de la République.

Quand le média a interrogé ce dernier concernant un lien entre une opération de police menée dans la ville, mardi 28 juillet, contre le trafic de stupéfiants et la fusillade quelques jours plus tard, le procureur a expliqué qu’il existait plusieurs hypothèses et qu’il était encore trop tôt pour en tirer des conclusions.