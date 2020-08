La cote de popularité de Macron déjà inférieure à celle du nouveau Premier ministre

Selon Le Journal du Dimanche s’appuyant sur sept baromètres différents, 38,7% des Français ont une opinion positive à propos du Président de la République. Le nouveau Premier ministre obtient quant à lui 49,4% d'avis favorables pour son premier mois à Matignon, soit plus de dix points qu'Emmanuel Macron.

Jean Castex affiche en juillet une cote moyenne de popularité plus élevée que celle d’Emmanuel Macron avec 49,4% d’opinions favorables contre 38,7%, indique Le Journal du Dimanche s’appuyant sur une moyenne tirée de sept baromètres différents depuis mai 2017.

C'est à peu près le même niveau que le Président de la République et qu’Édouard Philippe montrait au mois de juin (39,3% et 49,3% respectivement).

SONDAGES. Pour son premier mois à Matignon, Castex recueille 10 points de popularité de plus que Macron https://t.co/k0Fo4Mxi0l pic.twitter.com/Xd6Hb98fFz — Le JDD (@leJDD) July 31, 2020

​Ainsi, Jean Castex recueille le meilleur résultat dans le baromètre Harris Interactive-Epoka, publié mercredi 29 juillet (56%), et le plus faible dans celui d'Ipsos paru la semaine dernière (33%). Cette différence est due à un nombre très élevé de personnes qui «ne se prononcent pas» dans le sondage d’Ipsos (40%), car ils n'ont pas encore d'opinion définitive sur l'action du Premier ministre.

Des avis contraires sur le Président

Pour sa part, Emmanuel Macron connaît des résultats mitigés d’après différents baromètres. Il montre une progression chez Harris (50%, +6, un seuil qu'il dépasse très rarement), Elabe (35%, +2), le BVA (39%, +1), sans oublier le baromètre Ipsos (39%, +1 en deux mois), qui n'avait pas publié de sondage en juin.

Cependant, le chef de l’État cède du terrain dans le baromètre Ifop pour Le Journal du Dimanche (37%, -1), qui mesure la satisfaction générale, ainsi que dans le baromètre Ifop pour Paris Match (38%, -2), qui porte sur l'approbation de son action.

En outre, il s’effondre dans le Kantar One-Point (33%, -10), ce qui s’explique surtout par le changement de l'intitulé de la question qui portait spécifiquement depuis le mois d'avril sur sa gestion de l'épidémie.

Ainsi, la popularité d'Emmanuel Macron se situe en juillet dans un intervalle compris entre 33% et 50% d’avis positifs contrairement au mois précédent (entre 33% et 44%). En outre, il reste relativement au-dessus du score observé fin 2018 et 2019 avec un taux qui était inférieur à 35%.