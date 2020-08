Macron aurait été «furieux» contre Sarkozy pour une affaire de rachat de médias par Bolloré

Comme l’a révélé à L'Opinion un proche du chef de l'État, la montée de Vivendi, le géant des médias et du divertissement contrôlé par l'homme d'affaires Vincent Bolloré et à laquelle Nicolas Sarkozy aurait œuvré en coulisses, a «rendu furieux» Emmanuel Macron. Et si l’ancien Président préparait le terrain pour 2022?