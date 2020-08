D'importants incendies en cours près de Marseille perturbent la circulation – images

Deux incendies sont en cours mardi soir à Martigues et Port-de-Bouc, à l'ouest de Marseille près de la zone industrialo-portuaire de Marseille-Fos, provoquant la fermeture d'une portion de l'autoroute A55, a appris l'AFP auprès des pompiers.

Un feu de forêt s'est déclaré au niveau de la commune de Port-de-Bouc. La fumée est visible depuis le centre-ville de Martigues. Le mistral est soutenu. Plus de 100 pompiers sont sur place. Courage à eux 🙏#PortdeBouc #Martigues #Incendie pic.twitter.com/NWQwrZlJEM — La Provence (@laprovence) August 4, 2020

Le feu qui a pris en fin d'après-midi à Port-de-Bouc avait brûlé 90 hectares à 18h30, «en milieu péri-urbain», selon les pompiers des Bouches-du-Rhône.

Le feu de Port-de-Bouc, sur lequel plus de pompiers sont en intervention et des moyens aériens (quatre Canadair notamment), continue de faire des ravages. Courage à nos soldats du feu #PortdeBouc #Incendie pic.twitter.com/BC7t8wE20C — La Provence (@laprovence) August 4, 2020

Un autre incendie s'est déclenché à Martigues, à quelques kilomètres de là. À 18h30, selon les pompiers «il est en pleine évolution, en plein massif».

Incendie à Port de bouc et Martigues pic.twitter.com/YAsmx5uvt3 — Rozze999 (@kise13sama) August 4, 2020

Plus de 600 sapeurs-pompiers étaient déployés mardi soir et attendaient des renforts aériens d'avions bombardiers d'eau Canadairs et Dash, afin de protéger les habitations mais aussi les sites industriels à proximité, dans la zone de l'étang de Berre.

Grosse fumée d’incendie sur commune de port de bouc fos visible à des kilomètres !! Gros moyens engagés @maritimamedias @villeistres pic.twitter.com/8kAKJRAsv2 — Infos du 13 🇫🇷 (@infosdu13) August 4, 2020

#bfmtv incendie en cours port de bouc et martigues pic.twitter.com/aVLMSb1Uye — boulin (@franck68420) August 4, 2020

Depuis le week-end, l'accès à tous les massifs forestiers des Bouches-du-Rhône a été interdit en raison des vents violents et des fortes températures qui augmentent le risque d'incendies.